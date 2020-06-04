شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 11 متعافيًا جديدًا من مستشفيات العزل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، خروج 11 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» بعد تلقيهم العلاج وتعافيهم، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج 6 حالات من مستشفي العزل بفاقوس، وحالتين من مستشفي الصدر، وحالتين من مستشفي حميات فاقوس، كما تم خروج حالة أخرى من مستشفى العزل بالزقازيق، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 147 حالة بالمحافظة حتى الآن.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.