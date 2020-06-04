شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الخميس، وفاة الدكتور محمود جابر مرسي، الاستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، ونائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد «مرسي» واحدًا من القامات العلمية والإنسانية المرموقة، وأحد مؤسسى الجامعة وشخصياتها البارزة ممن خدموا الجامعة خلال تاريخه المشرف ومناصبه المتعددة بكل إخلاص وتفانى.

كان نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق قد أصيب منذ عدة أيام بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم، حتى وافته المنية.

في نفس الوقت، كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، في تصريحات صحفية، الخميس، عن استقبال مستشفى الراجحي الجامعي لنحو 98 مريضاً من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي «كوفيد 19» من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب فوزي، مدير مستشفى الراجحى الجامعي، إن الحالات الخاضعة للعلاج حالياً بالمستشفى والبالغين 48 حالة تتضمن 34 حالة جميعهم مستقرة، كما يتضمن 14 حالة بالعناية المركزة، وحالة واحدة على جهاز التنفس الصناعي.

Advertisements