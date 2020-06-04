شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن إعادة تمركز قواته خارج طرابلس لانجاح الحل السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قيامها بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس من شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مؤكدة أنه فى حال عدم الالتزام بذلك فإن القيادة العامة ستسأنف العمليات وستعلق مشاركتها فى لجنة وقف إطلاق النار 5+5.

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وأكدت قيادة الجيش الليبى فى بيان لها، الخميس، أن ذلك يأتى بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5 التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، ولإنجاح أعمالها المرتقبة ودعماً للحل السياسي، وكمبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة انسانية وحقنا لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي على المدنيين في طرابلس من قبل مليشيات الوفاق.

وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبى أن المعركة لم تنتهي بعد وستستمر حتى النصر من اجل الثوابت الوطنية الخالدة.