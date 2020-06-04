شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بميدان التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعمال التطوير بميدان التحرير، حاليا، يرافقه عدد من الوزراء .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات المهمة ضمن عمل الهيئة، وكذا بحث المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية واستثمارية على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء، أشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه وفقاًلتكليفات رئيس الوزراء بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبحث توسعات الشركات العاملة فيمصر، فقد تم استعراض تقرير يتضمن 11 طلباً جديداً لإنشاء مشروعات صناعية واستثمارية في محافظتي قنا وبورسعيد ومدينة العاشر من رمضان لعدد من الشركات العاملة في مصر مثل "سوموتومو" والشركة الألمانية اللبنانية للصناعة، وشركة "التجمعات الاستثمارية" والتي تشمل عدداً من الصناعات الحيوية في مجال صناعة الزيوت، وضفائر السيارات، وصناعة الدهانات ومواد العزل الحراري، كما استعرض طلباً لإحدى الشركات الكبرى لتخصيص قطعة أرضبمساحة مليون متر مربع للقيام بتطويرها كمنطقة صناعية.

كما نوّه المستشار محمد عبد الوهاب إلى نتائج اجتماعاته مع كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر التي تعتزمالتوسع في نشاطها، لافتاً إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بإعداد قائمة بالشركات المستهدف التواصل معها فيالقطاعات الاقتصادية الرئيسية لبحث احتياجاتها وسبل تحفيزها، وبحث إمكانية التوسع في استثماراتها بمصر،وتضمنت تلك اللقاءات عدداً من الشركات منها شركة "شنايدر إلكتريك"، ومجموعة ماجد الفطيم، وشركة "يونيليفر"، وشركة جلاكسو سميثكلاين GSK، وشركة سامسونج، وشركة نستلة، فضلاً عن اجتماع مع شباب رواد الأعمال ومؤسسي بعض الشركات الناشئة.

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