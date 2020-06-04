شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الأمريكى: جماعات سياسية انخرطت بالتحريض والمشاركة بالعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليام بار وزير العدل الأمريكي، إن عملية القتل التى طالت جورج فلويد مروعة، مشيرا إلى أنه من الواضح أن عددا من الأمريكيين الأفارقة لا يثقون بنظامنا القانوني لكن هذا غير مقبول.

وأضاف وزير العدل الأمريكي فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقا مستقلا فى قضية مقتل فلويد، معلقا: اليوم هو يوم حزن والعدالة ستأخذ مجراها في قضية جورج فلويد والجميع ملتزم بمواجهة العنصرية".

وأشار إلى أن بعض الجماعات تستغل التظاهرات في عمليات النهب، وجماعات سياسية انخرطت بالتحريض والمشاركة بالعنف، متابعا: "نركز بشكل كبير على المحرضين على العنف".