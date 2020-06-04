شكرا لقرائتكم خبر عن هل هو الربيع الأمريكي.. تحليل أعمق لما يحدث في بلاد العم سام (بيني وبينك) (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاصيل كثيرة تستقر تحت السطح في ملف التظاهرات الأمريكية، بداية من قصة وفاة الشاب الأمريكي جورج فلويد، وصولا لما حدث في المظاهرات وتفاصيلها ورد فعل النظام الامريكي بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وفي حلقة جديدة من برنامج بيني وبينك، يقدم الزميل حسن مجدي تحليلا أوسع لطبيعة الموقف الأمريكي، وما يحدث في بلاد العم سام.

وتبدأ الحلقة برصد للمشهد الأمريكي من وصف دونالد ترامب للمتظاهرين بالإرهابيين، واستخدام طائرات الهليكوبتر لتفريق المظاهرات، وانتشار عمليات السلب والنهب في الشوارع، ثم ننطلق لتحليل أعمق لحوادث العنصرية بين الشرطة وأصحاب البشرة السمراء وتاريخها، ومحاولة التعمق أكثر في قصة مقتل الشاب الأمريكي جورج فلويد.

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ثم تحليل أوسع لأسباب استخدام المتظاهرين للعنف ودراسات عن أسباب استخدام المتظاهرين للعنف، خاصة أنه تكرر في أكثر من بلد مثل بريطانيا وفرنسا والآن نشاهده في أمريكا.