شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات بأمطار خفيفة ورعدية بوسط الصعيد وسيناء الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال ال 12 ساعة المقبلة ، فى ظل التغيرات الحادة والسريعة التى يشهدها حالة الطقس فى فصل الربيع .

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع خلال ال 12 ساعة المقبلة، تكون السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط الصعيد ومدن خليج السويس ووسط سيناء .

وكشفت هيئة الأرصاد ، أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوى متمركز على شرق البحر المتوسط ، بينما يتأثر شمال وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان ، يصاحب ذلك تيار هواء نفاث فى طبقات الجو العليا والذى يجلب سحب رعدية من المنطقة المدارية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

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وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.