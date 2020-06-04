شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المحليات فى المنيا والوادى الجديد.. اعرف سكرتيرى العموم ورؤساء المدن الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أسماء قيادات المحليات الجدد فى محافظتى المنيا والوادى الجديد الذين شملتهم حركة المحليات الجديدة صباح اليوم الخميس.

وشملت الحركة فى محافظة الوادى الجديد، نقل حاتم زين العابدين البيه من منصب رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية، وتعيينه سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، كما تم صدور قرار تعيين سيد محمود عبدالله، سكرتير عام مساعد الوادى الجديد.

وفى محافظة المنيا شملت الحركة الأسماء التالية:

محمد عبد الجليل محمد النجار (سكرتير عام أسيوط) تم تعيينه سكرتير عام محافظة المنيا.

محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا – رئيسا لمركز ومدينة سمالوط المنيا

- سعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر – رئيسا لمركز ومدينة ملوى بالمنيا

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محمد محمود عزت – رئيسا لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا

محمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاى المنيا – رئيسا لمركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا

محمد صلاح الدين ناجى رئيس ومدينة أبوقرقاص والفكرية – رئيسا لمركز ومدينة المنيا

نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط – رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اعتمد صباح اليوم الخميس أكبر حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية والتى تتضمن حوالى 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة ) .

وأضاف شعراوى، أن الحركة تضم أيضاً (60 ) قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

ووجه وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم فى حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى ازالة التعديات على اراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير .