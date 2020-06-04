شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتابع وديع في تصريحات اليوم، أنه أصيب منذ 14 يوما بفيروس كورونا المستجد، نيتجة التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لا يزال يتلقى العلاج بالمنزل .

وأضاف: أتمنى العودة مرة أخرى للعمل ومتابعته، علينا أن نتصدى جميعا لجائحة كورونا، مؤكدا التزامه الكامل بكافة الإجراءات والبروتوكول العلاجي .

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وكانت وزارة الصحة والسكان اعلنت امس تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.