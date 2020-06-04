شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المحليات بالبحر الأحمر.. البندارى سكرتير عام وعدلى لمرسى علم ونصر للقصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس حركة المحليات بمحافظة البحر الأحمر ضمن أكبر حركة محليات فى عدد من المحافظات، حيث شملت الحركة نقل اللواء محمد كمال البندارى من منصب سكرتير عام محافظة كفر الشيخ إلى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر.

كما تم تعيين هشام على إبراهيم الطويل رئيس مدينة ومركز أسيوط، سكرتيرًا عامًا مساعدا لمحافظة البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بحركة رؤساء المدن والأحياء شملت الحركة ما يلى:

إيهاب محمد رشاد رئيس حى بولاق الدكرور سابقاً بالجيزة – رئيسا لحى جنوب الغردقة بالبحر الأحمر

- أشرف محمد حسن رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية – رئيسا لمدينة حلايب بالبحر الأحمر

- عادل سيد نصر تم تعيينه رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر

- واصف عدلى السيد تم تعيينه رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر

- حامد أحمد حامد تم تعيينه رئيس حى شمال الغردقة بالبحر الأحمر

Advertisements

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن حركة تنقلات قيادات الادارة المحلية والتي تتضمنت حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحي و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة ) .

ووجه شعراوى، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم في حركة المحليات الجديدة ببذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في ازالة التعديات علي اراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير .

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها ، مؤكداً على أن الإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

وطالب وزير التنمية المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم .