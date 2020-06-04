شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتكم.. ترقبوا خسوف القمر غدا يستغرق قرابة 3 ساعات ويراه المصريون بالتليسكوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكون الكرة الأرضية على موعد غدا الجمعة 5 يونيه الجارى، مع ثانى ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020م، حيث يحدث خسوف للقمرمن نوع شبه الظل.

وهذا الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة يُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى مصر وفى المنطقة العربية وكذلك فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالى منها، و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، و قارة أستراليا، و قارةأفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.

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وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريباً،

و تكون بداية الخسوف فى الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة تقريباً وتكون نهايته فى الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريباً.

فى ذروة الخسوف يحجب فيها ظل الأرض57% تقريباً من منطقة شبه الظل فيتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ فى الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة تقريباً بتوقيت القاهرة المحلي.