شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المحليات فى المنوفية والشرقية.. سحر لطفى لمدينة ههيا وعمار أحمد للباجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية اليوم، أسماء قيادات المحليات الجدد فى جميع المحافظات ضمن حركة محليات كبرى ضمت 161 قيادة، ففى محافظة المنوفية، شملت الحركة، تعيين عماد محمد أحمد يوسف، سكرتير عام مساعد المنوفية، بعد نقله من سكرتير عام مساعد أسوان.

كما شملت الحركة: "ياسر عبد المنعم ابو الفتوح الجندي رئيس حي المنتزه ثان – الإسكندرية رئيسًا لمركز ومدينة أشمون- المنوفية، وراضي عمار أحمد عمار، رئيس مركز ومدينة أبو المطامير-البحيرة رئيسًا لمركز ومدينة الباجور- المنوفية".

وفى الشرقية شملت الحركة: "سحر السيد لطفى رئيس مدينة جمصة بالدقهلية - رئيسًا لمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، ومحمود محمد المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور بالمنوفية – رئيسًا لمركز ومدينة مينا القمح بالشرقية"

ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية القيادات الجديدة ببذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والأهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير .

وطالب شعراوى كل القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها ، مؤكداً أن الإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

وطالب وزير التنمية المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم.

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