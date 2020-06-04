شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مديرية تعليم القاهرة توفر بوابات تعقيم إلكترونية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بوابة تعقيم إلكترونية على بوابات المديرية لتعقيم المترددين على المديرية والموظفين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع بالتعاون مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين حرصا علي صحة وسلامة العاملين وفي إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

من جانبه أكد محمد عطية وكيل وزراة التربية والتعليم بالقاهرة، ان بوابات التعقيم الإلكترونية مزودة بجهاز تلقائي لقياس درجة حرارة الشخص الذي يمر من خلالها بحيث تعطي تنبيها في حال ارتفاع درجة حرارته عن المستوى الطبيعي، كما تقوم برش رذاذ يحتوي مادة كيميائية مطهرة على الشخص من كافة الاتجاهات لفترة محددة.

وأضاف عطية أن تلك البوابات قادرة على تحديد الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالعدوى وتعقيم الأفراد الذين يمرون من خلالها قبل اختلاطهم داخل المكان، ويأتي ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية وتم تفعيلها لمنع انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد-19».

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وأوضح مدير تعليم القاهرة انه سيتم تجهيز عدد من البوابات خاصة بالديوان بالتعاون مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، مشيرا إلى أن إجراءات التعقيم داخل ديوان المديرية والإدارات التابعة لها مستمرة بشكل يومى.

وفى السياق حرص العاملين بديوان المديرية على ارتداء الكمامات كما وفرت المديرية عدد من كواشف الحرارة لفحص المترددين عليها، مع العمل على متابعة كافة العاملين صحيا وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

كان أكد محمد عطية، أنه أرسل خطابا للإدارات التعليمية بشأن الاستعداد لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للمتابعة والانتهاء من تجهيز الاستراحات ، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية و التعقيم المستمر للحجرات مع توفر المواد المطهرة وجهاز التعقيم وجهاز قياس درجة الحرارة عن بعد.