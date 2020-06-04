شكرا لقرائتكم خبر عن خروج رئيس مصلحة الدمغة والموازين من المستشفى بعد تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، من مستشفى العزل بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد وأنه يخضع حاليا للعزل المنزلى.

كان اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد ،وخضع للعزل بالمستشفى كما تم عزل جميع العاملين المخالطين له 14 يوما وتعقيم وتطهير المصلحة ،حرصا على سلامتهم فى ظل تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكانت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد فتحت مقرها بمنطقة الجمالية بعد غلقها على مدار أكثر من أسبوع لتعقيمها وتطهيرها نتيجة ظهور حالة كورونا لمدير قسم التحليل بالمصلحة مع استمرار عزل المخالطين للحالة لمدة 14 يوما حرصا على سلامتهم فى ظل تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة ووهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة.

