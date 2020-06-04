بالفيديو..الداخلية تتابع التزام المواطنين بارتداء الكمامة في وسائل النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة علي مستوي الجمهورية لمتابعة مدى التزام قائدي مركبات النقل الجماعي الخاصة والعامة بارتداء الكمامات الواقية وكذلك الركاب.

وكثفت الوزارة حملاتها على مواقف السيارات والطرق الرابطة بين المحافظات للمتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق حال وجود راكب لا يرتدي الكمامة باعتباره مسؤول عن سلامته وسلاة الركاب على حد سواء.

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إجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتنفيذا للتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورورنا" المستجد.

وتأتي الجهود بالتوازي مع مواصلة الحملات الأمنية؛ لمتابعة تنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين، وتنظيم مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والحرفية.