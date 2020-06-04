مصدر يكشف المواقع الأثرية المتوقع افتتاحها الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن قيادات الوزارة عقدت اجتماعا اليوم، لتحديد المواقع الأثرية التي سيتم إعادة فتحها خلال الفترة المقبلة، عقب اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بتخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة لمقاومة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت المصادر في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن بعض المواقع الأثرية المتنوعة سيتم إعادة فتحها الفترة المقبلة وتضم آثارا مصرية قديمة، مثل موقع الأهرامات وأبو الهول، والمتحف المصري بالتحرير، وآثارا إسلامية يتوقع أن يكون عليها إقبال سياحي مثل قلعة صلاح الدين، وعدد من المواقع المهمة الكبيرة والمتاحف الأخرى والتي سيتم تحديدها بشكل كامل من خلال بيان صحفي سيصدر عن الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المواقع الأثرية والمتاحف التي سيتم افتتاحها سيتم مراعاة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بها والزائرين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.