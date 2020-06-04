عدسة الخليج 365 ترصد التزام المواطنين بارتداء الكمامات في شوارع القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم تصوير نادر نبيل: حرص المواطنون على ارتداء الكمامات أثناء سيرهم في الشوارع وسط القاهرة، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا. ورصدت عدسة "الخليج 365" حركة المواطنين في شوارع القاهرة، ومدى التزامهم بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات فيما بينهم.

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