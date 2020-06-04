أخبار مصر | مصر تشارك في سوق السفر العربي بحضور 148 دولة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر تشارك في سوق السفر العربي بحضور 148 دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها عن مشاركتها في الانطلاقة الافتراضية لسوق السفر العربى ATM2020 بدبي، والتي تأتي بمشاركة 12 ألف شخص و148 دولة.

وسيمثل الوزارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمشاركة في الانطلاقة، حيث قامت إدارة المعرض هذا العام ببدء هذه الانطلاقة الافتراضية VIRTUAL EVENT، وذلك على إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويشارك فى المعرض العديد من العاملين في المجال السياحي حيث يجتمع أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة حول العالم، ويشهد المعرض ندوات رقمية ومؤتمرات وجلسات التواصل السريع والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.

ومن ناحيته، أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى أن أهمية مشاركة الهيئة فى الانطلاقة الافتراضية لسوق السفر العربي بدبي ATM خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الهيئة بالسوق العربية.

ولفت إلى أن الدراسات السياحية التي قامت بها بعض شركات العلاقات العامة وشركات بيع الرحلات عبر شبكة الانترنت (ONLINE) والتي قد نتجت عن بعض الندوات الافتراضية التي قامت الهيئة بالمشاركة بها، أوضحت أن 60% من المسافرين العرب لديهم الرغبة في السفر لرحلات سياحية فور رفع الحظر علي الطيران الدولي والسماح بالسفر.

وأضاف المهندس أحمد يوسف أن لهذه الأسباب ستكون الأسواق العربية هي الأقرب والأسرع فى التعافي من آثار الأزمة وخاصة أن عامل قرب المسافة وتقارب الثقافات سوف يكون من العلامات الفارقة في تحديد وجهة السفر حيث يتميز السائح العربي بطول فترة الاقامة وارتفاع معدلات انفاقه.

وقامت الهيئة بالترتيب لعقد وحضور عدة اجتماعات وندوات افتراضية عبر الإنترنت من شأنها الوقوف علي المستجدات ووضع خطط التحرك في الفترة المقبلة.

هذا وقد انطلقت فعاليات المعرض لمدة 3 أيام اعتبارا من ١ يونيو وحتى ٣ يونيو الجارى، ويركز المعرض هذا العام على الاتجاهات والفرص الناشئة، وكذلك التحديات التي لها تأثير مباشر على صناعة السياحة والسفر.

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جدير بالذكر أن مصر تشارك سنويا في فعاليات هذا المعرض الذى يعد الأكبر للسياحة والسفر بالمنطقه العربية ATM2020.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "0155310510".