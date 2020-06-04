أخبار مصر | "شباب الصحفيين" يطالب بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد خالد علي: هدفه هدم الدولة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين" يطالب بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد خالد علي: هدفه هدم الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت جبهة شباب الصحفيين بالتحقيق العاجل فى البلاغات المقدمة ضد فارس التحرش الأول خالد علي بتهمة نشره أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة..مؤكدة الجبهة علي ان هناك عشرات البلاغات بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية" ضد من يدعى معرفة القانون والدفاع عن المظلومين.

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية: "خالد علي أصبح محامي الجماعة الإرهابية، وهذا مثال لمن يتساءل عن ارتباط أشخاص إثارية ويسارية بجماعة الإخوان الإرهابية رغم اختلاف الفكر بينهم حيث يجمعهم هدف واحد وهو هدم الدولة".

وأضاف طوالة، أن خالد علي المتحرش له رغبة فى زيادة دخله وبدأ فى الدفاع عن الإخوان والقيادات الإخوانية لأنهم يدفعون بسخاء ليس نظير أتعاب القانون والدفاع بل نظير نشر الأكاذيب حول التحقيقات لغل يد العدالة وتوجيه الرأي العام لتصديق الباطل الذي يدعيه المحامي المتحرش.

ووجهت الجبهة رسالة إلى خالد علي قائلين: "أنت وأمثالك وباء محلى يجب التخلص منه.. وبدلًا من أن تنشر الشائعات عليك أن تقول الحقائق وتدعو المواطنين للاستماع للمسئولين بالدولة الذين يتعاملون مع هذا الموضوع بكل شفافية مثل جميع شعوب العالم والتي لا يوجد فيها أشخاص كاذبين ومحرضين".