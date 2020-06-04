أخبار مصر | "شباب الصحفيين": مدحت الزاهد ينسق مع الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى وضرب الاستقرار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين": مدحت الزاهد ينسق مع الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى وضرب الاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت جبهة شباب الصحفيين، هجوما حادا على مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وهو الحزب الذي يستخدمه لتحقيق عدد من المكاسب الشخصية ومغازلة جماعة الإخوان الإرهابية.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان صحفي، ردا على مهاترات الزاهد : "تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت وليس كل الوقت.. ولكن الجميع يعلم الآن أنك ومن على شاكلتك أداة لتنفيذ مخططات جماعة الإخوان الإرهابية بالداخل والخارج".

وأضاف طوالة: "لم ينخدع المصريون الشرفاء بمحاولاتك في الدفاع عن الإرهابيين والعملاء والخونة.. فلا يمكن أن تدافع عن شخصيات وتيارات لا تعلم عنهم شيئا، وليس منطقيا إطلاق التصريحات وإصدار البيانات لمجرد استرضاء الآخرين".

ووجهت الجبهة، نداء لكل شرفاء الوطن محذرين فيه من الزاهد وأمثاله قائلين لا تنخدعوا بالشخصيات التي تخلت عن مبادئها وشرفها وتقوم بالتعاون والتنسيق مع الجماعة الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الهدامة لنشر الفوضى وعدم الاستقرار بالمجتمع".