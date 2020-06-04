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أخبار مصر | عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن موقف مصر من التجارب الجارية للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).

وقال السيسي: إن مصر تتابع التجارب الجارية للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، والتعاون العلمي في هذا الصدد من خلال جهات البحث المصرية.

وأشار إلى حرص مصر منذ بداية الأزمة على تقديم يد المساعدة لبعض دول العالم الصديقة للتخفيف من تداعيات الجائحة كترجمة للتضامن العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة السيسي، عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، في القمة العالمية للقاحات، والتي استضافتها المملكة المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية والصحة.

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