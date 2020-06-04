شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: إيطاليا تنتج 400 مليون جرعة لقاح كورونا سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية، أن هناك لقاحا إيطاليا تم الحديث عنه منذ شهرين لمكافحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم البدء في إجراءات إنتاجه في شهر يوليو المقبل، بحيث يكون جاهزا للتصدى للوباء.

وقال رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية، إن هذا اللقاح الإيطالى يعتمد على استخدام الحمض النووي، حيث من المقرر أن يتم إنتاج 400 مليون جرعة من هذا اللقاح الجديد من أجل أن تكون كافية لعلاج هذا الفيروس.

وأوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية، أن هناك شركة إيطالية تبنت التجارب على هذا اللقاح، إلا أن هذه الشركة طلبت دعما ماليا من أجل أن تنتهى من تلك التجارب، لافتا إلى أن هذا هو وقت الحكومة الإيطالية لتقديم دعم لمثل تلك الشركات التي تسعى لإنتاج لقاح جديد لكورونا.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو إن بلاده تريد أن تظهر للجميع أنها مستعدة لاستقبال السياح الأجانب بأمان وبأقصى قدر من الشفافية من ناحية البيانات.

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ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن دي مايو - في تعليق على فيسبوك حول قرار إعادة فتح السفر بين الأقاليم الإيطالية- قوله إنه “اعتبارا من اليوم، سأبدأ سلسلة اجتماعات مع نظرائي في دول الاتحاد الأوروبي”، حيث “يصل الوزير الفرنسي لو دريان إلى روما بعد الظهر”، بينما “سأكون الجمعة في ألمانيا، والسبت في سلوفينيا والثلاثاء في اليونان”.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي أن “استقبال السياح يعني تحريك الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للتجار، ورجال الأعمال، والحرفيين وأصحاب الفنادق”.

وأشار إلى أهمية قرار التنقل بين الأقاليم الإيطالية في بث رسالة للطمأنينة، "نقدمها كإيطاليا للعالم بأسره”، فـ”بلادنا تبدأ من جديد وتستعد للعودة إلى وضعها الطبيعي”.