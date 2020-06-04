أخبار مصر | غرفة مقدمي الرعاية الصحية: لسنا مختصين بتحديد أسعار المستشفيات الخاصة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر غرفة مقدمي الرعاية الصحية: لسنا مختصين بتحديد أسعار المستشفيات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن الغرفة لا تتدخل فى تحديد أسعار المستشفيات الخاصة تطبيقًا لقانون حماية المنافسة بين المستشفيات وأن أسعار الخدمة يحددها كل مقدم خدمة منفردًا بناء على تكلفته وأن الغرفة لا تتدخل فى ذلك، مضيفا أن اى تصريح من اى شخص هو مسئول عنه مسئولية شخصية وليس للغرفة اى دخل بتصريحاته.

وأكد أنه فى حالة صدور اى قرار من وزارة الصحة لعلاج حالات الكورونا بالقطاع الخاص لابد من تنفيذه لان هذا واجب وطنى ولا مجال للتخاذل فيه وان ما صدر من تعليمات من وزارة الصحة حتى الآن هو أنه لابد من توفير مكان للفرز والفحص والعزل بالمستشفيات الخاصة وأجراء الفحوصات الأساسية (أشعة الصدر – عد دم كامل ) وأشعة مقطعية إذا احتاج الأمر فى حالة وجود أعراض وإذا ما تم الاشتباه فى تشخيص الكورونا يتم عزل المريض واخذ الماسحة وإرسالها إلى المعامل التى حددتها وزارة الصحة وان كانت النتيجة ايجابية يتم تحويل الحالة إلى مستشفيات العزل بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية وإذا كانت النتيجة سلبية فيتم استكمال العلاج حسب حالة وتشخيص المريض.

وأشار إلى أنه يوجد متابعة يوميًا من قبل العلاج الحر لمعرفة أعداد الآسرة الخالية وكذلك آسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى وبذلك تكون الوزارة على علم بكافة الإمكانيات المتاحة لدى القطاع الصحى الخاص لاستخدامها عند الحاجة.

وتابع: يجب الإشادة التامة بما يقوم به رئيس الجمهورية وكافة الجهات والوزارات المعاونة لها والأداء المميز فى تناول هذه الجائحة، مؤكدا على أن القطاع الخاص شريك دائمًا مع الدولة فى ذلك وله سابقة فى التعاون فى جميع المبادرات الرئاسية وعلاج قوائم الانتظار.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "0155310510".