أخبار مصر | وزير القوى العاملة يفجر مفاجأة عن الطريقة الجديدة لعمل القنصليات والسفارات بالخارج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يفجر مفاجأة عن الطريقة الجديدة لعمل القنصليات والسفارات بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أهمية التعاون والمشاركة بين إدارارت الوزارة ومديرياتها في تفعيل البرامج التي تم إعدادها منذ أكثر من عامين، ومتابعة عمل المديريات والإدارات التابعة لها فيما يخص تفعيل الموقع الإليكتروني، وإرسال واستقبال البيانات عليه، كجهة واحدة مسموح العمل من خلالها من قبل الإدارات المركزية والمديريات فقط.

وعقد الوزير اجتماعا مع رؤساء الإدارات المركزية وبعض المسئولين بديون عام الوزارة؛ لمتابعة‪ ‬التقدم المحرز في الانتقال إلى التحول الرقمى بالوزارة ومديرياتها، فضلا عن ما تم من جهود في الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، ورؤية التشغيل الخاص بالبرامج الجديدة بالتعاون مع شركة هواوي مصر.

ووجه الوزير مستشار مركز المعلومات بضرورة تقديم تقرير يومي عن التسجيل على كافة البرامج داخل الموقع الإليكتروني مع تحديد نسبة التشغيل الخاصة بكل مديرية من المديريات، ما يجعل من مهمة تحديد أي قصور في الإدارات سهلة وممكنة لمحاسبة المقصر قانونا.

ولفت الوزير، إلى ضرورة أن تكون إدارات الوزارة جاهز للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا للمنظومة الإلكترونية التي سوف يتم استخدامها، بكفاءة تواكب النظم الإلكتروانية المنفذة بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة، تحتاج إلى تدريب على النظم المستحدثة للعمل.

واقترح خلال الاجتماع، عمل دورات تدريبية داخل ديوان عام الوزارة للعاملين بها لرفع وتنمية وصقل كفاءتهم على استخدام الحاسب الآلي، والتعامل مع البيانات، وذلك من خلال مندوبي شركة هواوي مصر، بمعدل 20 متدربا في كل دورة ولمدة يوما واحدا استعدادا للانتقال للعاصمة الجديدة.

وفي هذا الخصوص، كلف الوزير، رئيس كل إدارة مركزية اختيار العاملين الذين لديهم القدرة والاستعداد داخل إدارته على استخدام الحاسب الآلي، بحيث يكون السند الرئيسي لمركز المعلومات في ذلك وكذا لزملاؤه في الإدارة وصولاً لأعلى مستوى من الإنجاز في أسرع وقت ممكن.

كما كلف الوزير بعمل تقرير بأسماء المتدربين بعد انتهاء فترة تدريبهم والمستوى التقني لكل موظف في أثناء الدورة مع التأكيد على رسم الخريطة التدريبية لمدة لا تقل عن شهر مع استدعاء الموظفين الحاليين المستثنيين فى الفترة الحالية من الاجازات فى يوم التدريب الخاص بهم.

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ونوه بضرورة تجهيز مراكز التدريب المهني لتنفيذ التكليف الذي أصدرة خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان بتصنع الكمامات الطبية وفقا للمواصفات الوقاية لمنظمة الصحة العالمية، للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تحديد احتياجات كل مركز تدريب من الآلات والمواد الخام والحصول على التصاريح اللازمة من مديريات الصحة بالمحافظات المختلفة.

وأرردف أنه من الضروري تطبيق المركزية في المديريات لاستقبال البيانات والإحصائيات الدورية من المكاتب التابعة لها وإرسالها للوزارة بشكل دورى من مراكز المعلومات بالمديريات لحين الانتهاء من ربط كافة المكاتب التابعة بالمنظومة الرقمية للوزارة، وتقديم تقارير بذلك.

كما كلف الوزير، مسئولي مركز المعلومات بعمل تقرير أسبوعى عن عمل المديريات على المنظومة بدءاً من السبت القادم ،يحدد فيه نسبة تشغيل كل مديرية وفقاً للبرامج الموجودة على المنظومة مما يتيح معرفة وتحديد المقصر لمحاسبته.

وكشف الوزير، عن أنه سيتم بالتعاون مع وزارة الخارجية في المستقبل القريب إطلاق تطبيق العمل بالنظام الالكتروني من داخل القنصليات والسفارات المصرية في الخارج، بحيث يتم تسجيل بيانات المغتربين من المصريين في دول العمل، وسيتم ربطه بمنظومة الوزارة والتواصل مع المسئولين لضمان تفعيل ذلك بما يسهل على المغترب تسجيل بياناته وبيانات أسرته واستخراج أى أوراق يحتاجها في سهولة ويسر، أنه لن يسمح باستخراج أي مستند إلا للمسجلين على النظام.

واستطرد الوزير أن تنقية وتنقيح أعداد العمالة غير المنتظمة من المسجلين، أمر مهم، حيث تبين في الفترة الأخيرة أن عددا كبيرا من المسجلين على المنظومة ليسوا من العمالة غير المنتظمة، وعليه يتم استحداث نظام جديد للتسجيل يمكن من خلاله تحديد المستحق من دونه من خلال الرقم القومي للعامل ولا يعتد بغيره.

كما تطرق الوزير إلى موضوع معلومات سوق العمل، وضرورة استحداث نظم جديدة للتعامل مع تلك البيانات بشكل شمولي، موضحا أن الوزارة تمتلك الآن 5 مراصد يومية لسوق العمل، وسيتم زيادتهم إلى 25 مرصدًا لأهمية تلك المصادر في تغذية معلومات سوق العمل، حيث يمكن من خلالها عمل أي تقرير يخص مستوى الأجور في أي فترة، والمهن التي سيكون الطلب عليها في المستقبل، وكذا المهن التي ستندثر مستقبلاً وغيرها مما تخص سوق العمل المصري.

ودعا الوزير لعمل تطبيق يقوم المواطن بتحميله على هاتفه يمكن من خلاله تسجيل راغبي العمل والعمالة غير المنتظمة والإطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم في الوظيفة المناسبة له بطرق رسمية من خلال الوزارة الأمر الذي من شأنه أن يدحر كل محاولات المغرضين أعداء الوطن فى تضليل المواطنين من التطبيقات والمواقع المشبوهة.

أما ما يخص تراخيص عمل الأجانب، أكد الوزير ضرورة تطوير البرنامج الخاص بها، بحيث يتم السماح لكل شركة راغبة فى تسجيل أى عمالة أجنبية لديها بالتسجيل من خلال الموقع الاليكترونى للوزارة، وكذا تقديم الطلبيات التى تحتاج إليها تطبيقاً لمبدأ البعد عن التعامل المباشر، والتحول الرقمى والتسهيل على المواطنين فى الحصول على خدمات الوزارة .