أخبار مصر | فرج عامر: الدولة حققت إنجازا كبيرا في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر فرج عامر: الدولة حققت إنجازا كبيرا في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأشاد النائب، في بيان اليوم الخميس، بالقضايا التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عٌقد عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، خاصة فيما يتعلق متابعة جهود مختلف جهات الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وآخر المستجدات المتعلقة بموقف حالات الإصابة والوفاة نتيجة الفيروس، وكذا إجمالي الحالات التي تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وموقف الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف أن أكبر دليل على ذلك وصول اجمالى عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة فيروس كورونا إلى 340 مستشفى على مستوى الجمهورية، بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية تضم 35152 سريرًا داخليًا، و2218 جهاز تنفس صناعي، و3539 سرير رعاية مركزة، إضافة إلى قيام الدولة بتجهيز 36 مستشفى أخرى ليصبح إجمالي عدد المستشفيات التي تتعامل مع مصابي فيروس "كورونا" 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى استمرار الدولة في أعمال التطوير داخل مستشفيات الحميات والصدر وخاصة مستشفى صدر العباسية ومستشفى حميات إمبابة ومستشفى القاهرة الفاطمي.

خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا. تسجيل 1079 إصابة بكورونا و36 حالة وفاة Advertisements وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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