أخبار مصر | طاقة البرلمان: قرار إعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين "تاريخي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر طاقة البرلمان: قرار إعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين "تاريخي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بالموافقة، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بـ"التاريخي".

وأعلن "السويدى" فى بيان، اليوم الخميس، تأييده التام للمقترحات المقدمة من وزارة البترول خاصة أن هناك عددا من هذه المقترحات، حيث كانت قد طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من المهندس طارق الملا وزير البترول بتطبيقها.

وأشاد رئيس طاقة النواب، بإقرار مجلس الوزراء لمجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء.الصناعيين والتى تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية ومديونية فوائد التأخير

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وقال عضو مجلس النواب، إن وصول اجمالى ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيين لنحو 5 مليار و310 مليون جنيه هو انجاز كبير وتاريخى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ولوزارة البترول بقيادة المهندس القدير طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خاصة أن هذا الأمر سيكون له أثاره الكبيرة لجهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.

تجدر الإشارة إلى أنه تماشيًا مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، فقد قام سابقًا قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حاليًا إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعًا ودعمًا للصناعة المحلية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.