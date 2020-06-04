أخبار مصر | محمد عشماوي قائما بأعمال نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد عشماوي قائما بأعمال نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كلفت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، محمد عشماوي المدير التنفيذي السابق لصندوق تحيا مصر بالقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة البنك.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي- وفقا لبيان صحفي- بجزيل الشكر للدكتور شريف فاروق لما قدمة من مجهودات كبيره لتطوير البنك علي مدار السنوات الماضيه وما حققه من انجازات ملموسة في كافة القطاع، متمنية له التوفيق في مهمته الجديده كرئيس لهيئة البريد المصري.
وأعرب محمد عشماوي عن امتنانه البالغ بهذا التكليف وتطلعة بأن يساهم في الاستمرار في تحقيق النجاح الملموس للبنك في الفترة الاخيرة والإستمرار في خطة تطوير البنك بتقديم خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة تتماشى مع أهداف البنك الإجتماعية وأيضا خطة إعادة الهيكلة ووضع هيكل وظيفى جديد ومتطور للبنك.
جدير بالذكر أن ترشيح محمد عشماوي جاء لما له من خبرة واسعة في المجال المصرفي حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد منذ تأسيسه عام 2006 كما يشغل نائب لمجلس الأمناء بجمعية مصر الخير.
وقد بدأ العمل المصرفي ببنك القاهرة كمحلل ائتماني ثم إلتحق ببنك تشيس الأهلي (التجاري الدولي حاليًا) ثم تدرج بكافة القطاعات المصرفية الي ان تم اختياره فى سبتمبر 2002، عضوًا بمجلس إدارة البنك التجاري الدولي ونائبًا لرئيس المجلس، ثم فى مارس عام 2005 أختير كنائب أول لرئيس مجلس الإدارة وكعضو منتدب.
وشغل عدة مناصب هامة: فقد كان عضوًا بمجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة التجارى الدولي للسمسرة وللتأمين على الحياة، وعضوًا بمجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين وعضو في مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، ومجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة، ومجلس إدارة شركة 6 أكتوبر للتكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر، وعضو بمجلس أمناء الجامعة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإستثمار العقارى، وعضو بمجلس إدارة كلية التجارة بجامعة عين شمس، وعضو بالجمعية العمومية للشركة القابضة للتأمين.
وحصل عشماوي علي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، ودراسات في الحاسب الآلي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودراسات في الائتمان المصرفي من بنك تشيس منهاتن عام 1986.