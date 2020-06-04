أخبار مصر | محافظ الجيزة: إزالة 7 عقارات مخالفة بعدة مدن وأحياء

وأضاف أن حملات إزالة مخالفات البناء مستمرة يوميا، مشيرًا إلى أنه تم اليوم إزالة 7 عقارات مخالف بأحياء الطالبية وبولاق والهرم والوراق ومراكز ومدن الحوامدية وأوسيم.

وأشار إلى أنه تم إزالة برج تحت الإنشاء بمنطقة عرب التل بمدينة الحوامدية، تم بناؤه بالمخالفة على مساحة 600 متر وتمت أعمال الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونوه بأنه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأردف المحافظ، أن مجهودات إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمراكز والمدن تتم على قدم وساق، حيث تم تنفيذ إزالة لحالتي بناء مخالف تعديات على أراض أملاك دولة ولاية الري بمساحه 255 مترا بناحية كفر عمار بمركز العياط، كما تم إزالة 4 حالات تعديات على مساحه 13 قيراطا بمنطقة الشروة بالمنصورية بمركز منشأة القناطر كما تم إزالة تعديات على مساحة 150 مترا بقرية العزيزية بمركز البدرشين.

يذكر أن محافظة الجيزة قد قامت بإزالة 31 عقارا مخالفا على مدار اليومين الماضيين؛ ليصل إجمالي العقارات التي تم إزالتها لـ38 عقاراً خلال شهر يونيه وتصل ارتفاعات البعض منهم إلى 12 دورا.