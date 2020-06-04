أخبار مصر | ننشر حركة التنقلات لأسماء رؤساء الأحياء والمدن بمحافظة الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر حركة التنقلات لأسماء رؤساء الأحياء والمدن بمحافظة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بجميع محافظات الجمهورية، ضمن حركة المحليات التي أصدرها صباح اليوم.

ونعرض لكم بالأسماء حركة رؤساء الأحياء داخل محافظة الجيزة وجاءت على النحو التالي:-

- علي عبد الله حامد عبد الله رئيس حي المرج - القاهرة (سابقاً) رئيس مركز ومدينة الصف- الجيزة

- محمد عبد الحميد سيد رئيس حي حلوان - القاهرة (سابقاً) رئيس مركز ومدينة أوسيم – الجيزة

- اسامة محمد عبد الحميد السقعان رئيس حي شمال الجيزة (تعيين جديد) رئيس حى الوراق - الجيزة

- خيري أحمد مرسي أحمد رئيس مركز ومدينة الصف (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة العياط – الجيزة

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- أشرف بكر عيد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة المنزلة – الدقهلية رئيس حي شمال الجيزة

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة المحليات

وكشفت حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، عن تعيين كل من عبد الفتاح حمدي تمام عطية (سكرتير عام البحر الأحمر)، سكرتير عام الإسكندرية، وأشرف مصطفى محمد إبراهيم (سكرتير عام محافظة الوادي الجديد) تعيينه سكرتير عام مطروح، وأشرف محمد حسنين موافي (سكرتير عام محافظة الأقصر) تعيينه سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، وعبد القادر عبد الخالق عبد القادر النورى (سكرتير عام الفيوم) تعيينه سكرتير عام محافظة الدقهلية.

وتضمنت حركة التي أصدرها اللواء شعراوي، ترقية نادر حنفي محمود عشماوي إلى سكرتير عام جنوب سيناء، وطارق عبد العظيم محمد جبر، تم ترقيته لسكرتير عام محافظة السويس، وهشام أحمد على شادي تم ترقيته سكرتير عام محافظة بنى سويف، ومحمد عبد الجليل محمد النجار (سكرتير عام أسيوط) تم تعيينه سكرتير عام محافظة المنيا، ومحمد محمود أبو غنيمة (سكرتير عام محافظة مطروح) تعيينه سكرتير عام محافظة الفيوم، وحسين أحمد كمال الجندي (سكرتير عام محافظة الشرقية) تعيين سكرتير عام محافظة أسيوط، وحاتم زين العابدين البيه (رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية) تم تعيينه سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، واللواء محمد كمال البندارى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ تم تعيينه سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ومحمد عبدالفتاح أدم عثمان من سكرتير عام محافظة المنيا تم تعيينه سكرتير عام محافظة الأقصر.

كما تضم الحركة التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، فيما يخص سكرتيري العموم تعيين كل من هشام على إبراهيم الطويل رئيس مدينة ومركز أسيوط، تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وسيد محمود عبدالله (سكرتير عام مساعد الوادي الجديد) تم تعيينه سكرتير عام مساعد الوادي الجديد، وطارق محمد إبراهيم الوراقى تم ترقيته سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج، وأيمن محمد رضا أبو النجا رئيس مدينة أسوان تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة أسوان، وحسام حموده أحمد تم ترقيته لسكرتير عام مساعد محافظة بني سويف، ومجدى محمد عبده الوصيف (رئيس حي شرق مدينة نصر) تم تعيينه سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، ومنال عطية توفيق الغندور تعيينها سكرتير عام مساعد الدقهلية، وياسر فاروق حفناوى السيد تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، ونجوى أحمد عبد الرحمن العشيرى (رئيس حي غرب شبرا الخيمة) تعيينها سكرتير عام مساعد الغربية.

وتضم أيضا تعين عماد محمد أحمد يوسف (سكرتير عام مساعد أسوان) سكرتير عام مساعد المنوفية، ومحمد شوقي خليل بدر تم تعيينه سكرتير عام مساعد البحيرة، وخالد جمعة عبد الرحمن عطية (سكرتير عام مساعد القليوبية) تم تعيينه سكرتير عام مساعد الإسكندرية، وهشام كمال عبد الرازق السيد خشبة (رئيس حي غرب القاهرة) تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، ومصطفى عبد العزيز إبراهيم الزيات تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.