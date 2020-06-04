أخبار مصر | وزير الشباب يتفقد الأعمال الجارية في مدينة الرياضة بحي الأسمرات (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، مدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، مؤكدا أن أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوسيع وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية.

وجاء ذلك لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بها، ورصد معدل إنجاز إنشاءات المشروع على أرض الواقع، والذي يشمل منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم.

وشدد صبحي، على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوسيع وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية وتطوير المناطق العشوائية، وتحويلها إلى أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، موضحا أن حي الأسمرات أصبح الآن واحدا من أفضل الأماكن التي تم تطويرها في محافظة القاهرة.

وتابع "صبحي"، أن حجم الأعمال التي تم الانتهاء منها في مدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، بلغ٩٠ %، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وصندوق تحيا مصر، ومن المتوقع افتتاحها في احتفالات ثورة الـ٣٠ من يونيو ٢٠٢٠.