أخبار مصر | وزير الشباب يتفقد الأعمال الجارية في مدينة الرياضة بحي الأسمرات (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب يتفقد الأعمال الجارية في مدينة الرياضة بحي الأسمرات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، مدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، مؤكدا أن أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوسيع وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية.
وجاء ذلك لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بها، ورصد معدل إنجاز إنشاءات المشروع على أرض الواقع، والذي يشمل منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم.
وشدد صبحي، على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوسيع وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية وتطوير المناطق العشوائية، وتحويلها إلى أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، موضحا أن حي الأسمرات أصبح الآن واحدا من أفضل الأماكن التي تم تطويرها في محافظة القاهرة.
وتابع "صبحي"، أن حجم الأعمال التي تم الانتهاء منها في مدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، بلغ٩٠ %، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وصندوق تحيا مصر، ومن المتوقع افتتاحها في احتفالات ثورة الـ٣٠ من يونيو ٢٠٢٠.
تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".