مصر | مصدر أمني: حل وحيد لأزمة تشابه الأسماء وعدم التوقيف في الأكمنة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر أمني: حل وحيد لأزمة تشابه الأسماء وعدم التوقيف في الأكمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني: إن النيابة العامة بدأت تتعاون لمواجهة مشكلة تشابه الأسماء، وذلك من خلال تضمين المحضر بالرقم القومي للمتهم، حتى لا يقع أي مواطن بريء في معضلة تشابه الأسماء ويجد نفسه يدفع ثمنا ولو مؤقتا لجريمة لم يرتكبها.

وأوضح المصدر، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن هناك مجموعة من الحلول والمقترحات لمواجهة مشكلة تشابه الأسماء، منها ألا يتم إدراج الحكم الصادر على ملفات وسيستم وزارة الداخلية إلا في حالة كان الحكم نهائيا.

وأضاف أنه كان هناك مقترح أن ينزل الحكم باسم الأم، خاصة وأن شهادة ميلاد الأم هي التي تفصل في القضية حال وقوع تشابه في الأسماء، وتكون من أهم أسانيد البراءة، لكن المقترح لم ينفذ لصعوبة الحصول على اسم الأم في كل القضايا.

ونوه المصدر الأمني بمقترح يقضي بربط أجهزة الدولة عبر شبكة معلومات واحدة، على أن يتم تسجيل المحاضر المحررة في الأقسام والنيابات وحتى قضايا المحاكم على هذا السيستم، وبالتالي يصبح من السهل معرفة المتهم الحقيقي وتفادي مشكلة تشابه الأسماء.

من ناحيته، قال اللواء معز السبكي، مساعد مدير أمن الجيزة لتنفيذ الأحكام سابقًا: إن بعض ضباط الشرطة عندما يشعرون بأن المتهم الذي تم ضبطه في كمين أو لجنة، ضحية تشابه أسماء مع المتهم الحقيقي، فإن بعض هؤلاء الضباط يقومون بإجراء التحريات عن المتهم المضبوط في داخل الكمين أو اللجنة التي جرى ضبطه بها، عن طريق الرقم القومي.

وأورد أنه بعد إجراء التحريات عن المتهم المضبوط، يتواصل الضباط مع النيابة العامة من أجل الحصول على أية بيانات أو معلومات عن المتهم الفعلي، ثم مقارنتها بالتحريات المجمعة عن المتهم المضبوط، وفي حال وجود اختلاف يخلى سبيله.

أما عن الإجراءات المتبعة من المواطن إذا استشعر بظلمه وتشابه اسمه مع آخر، فعليه أن يقدم طلب تظلم لرئيس مباحث قسم الشرطة ليعلمه بوجود تشابه في الأسماء.