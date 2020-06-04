شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تخاطب وزيرة الصحة لمنح أجازات رعاية الطفل للطبيبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بخصوص أجازات رعاية الطفل للطبيبات، حيث أشارت النقابة إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات أجازات رعاية الطفل للطبيبات، بحجة تأجيل قبولها لحين إنتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي للنقابة: «يحدث ذلك على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالي لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلی من هذا الحق، خاصة أن موعد إنتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به».

وأضاف البيان: «من المعلوم أن هذه القوانين قد شرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول، وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الإجتماعي والحرص من إنتقال العدوى فان الأمر يصبح أكثر أهمية، فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات؟».

وتابع: «حتى إذا تم فتح الحضانات فمن التي ستجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف إنتشار العدوى، كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل في مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميًا للمنزل مع إحتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار».

واختتمت النقابة خطابها مطالبة وزارة الصحة بسرعة توجيه جميع جهات العمل بعدم الإمتناع أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التي نصت عليها قوانين الدولة، وذلك حرصًا على أطفال الطبيبات وحرصًا على صالح العمل نفسه وعلى عدم تفشي العدوى بين أطفالنا.

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