شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: العمل الميداني أبرز تكليفاتي للقيادات الجديدة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الخميس، تعيين اللواء هشام الطويل سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة، وإجراء حركة تنقلات شاملة بكافة مدن المحافظة.

ولفت إلى أنه منح فرصة كافية لكافة رؤساء المدن، وفضل عدم إجراء حركة تنقلات من أجل النقل فقط دون مبرر عندما تولى مسؤولية المحافظة، حيث فضل تقييم كل القيادات المحلية طوال الـ6 أشهر منذ توليه منصبه قبل تغيير أي منهم، وهي مدة كافية للتقييم، قائلاً: «ارتكزت عملية التقييم على ملاحظاتي خلال جولاتي الميدانية وعمليات المرور التي قمت بها بكل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها».

وأوضح المحافظ أن هدف حركة التنقلات ضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه من أهم أهداف الحركة أيضًا القضاء على أي روتين أو فساد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن أبرز ما شملته حركة التنقلات بالمدن تعيين أشرف محمد حسن رئيسًا لمدينة حلايب، وعادل سيد نصر رئيسًا لمدينة القصير، وإيهاب محمد رشاد رئيسًا لحي جنوب الغردقة، وحامد أحمد حامد رئيسًا لحي شمال الغردقة.

بدوره، وجه المحافظ التهنئة لرؤساء المدن الجدد، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وتسهيل تقديم الخدمات للجمهور، لافتًا إلى أن العمل الميداني أبرز تكليفاته للقيادات الجدد، مؤكدًا أن عملية التقييم مستمرة أيضًا للقيادات الحالية والجدد وأي تقصير في العمل سيتم مواجهته بكل حسم.

جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إعتمد حركة تنقلات وتعيينات للقيادات المحلية بالمحافظات شملت 161 قيادة، ضمت 60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

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