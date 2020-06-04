شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استلام 3.3 مليون طن قمح محلي منذ بدء عملية التوريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة حول متابعة عملية توريد القمح، حيث أفاد بأنه قد تم استلام 3.3 مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 أبريل 2020.

وأكد المصيلحي، على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، وشدد على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.