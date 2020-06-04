شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل الحكم في التحفظ على أموال «نافعة» لـ5 يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل الحكم في نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة لجلسة 5 يوليو.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد.
كانت النيابة قررت حبس «نافعة» بعد إلقاء القبض عليه في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
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