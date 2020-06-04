شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مسؤول كبير في المنوفية بكورونا.. والاشتباه في 39 بشمال سيناء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب اللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، الخميس، بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت محافظة شمال سيناء الاشتباه في 39 حالة، وأجرت مريضة ببنى سويف ولادة قيصرية في مستشفى العزل، وفضت الأجهزة بالقليوبية سوق الخميس بمدينة طوخ للأسبوع الثانى.

في المنوفية، أكد معتز حجازي المتحدث الرسمي باسم المحافظة أن السكرتير العام المساعد حالته الصحية مستقرة وهو متواجد في إحدي المستشفيات العسكرية بالإسكندرية لتلقى العلاج.

وأضاف أن السكرتير العام المساعد كان يمر بأزمة صحية وعلى اثرها ام يكن متواجدا بمكتبه بالمحافظة، ولم يخالط أحدًا في ديوان عام المحافظة منذ أكثر من 20 يومًا.

وفى السياق ذاته، أكد المحافظ إبراهيم أحمد أبوليمون على استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة وعدم رفض دخول أي حالة والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم.

وفى شمال سيناء، سجلت المحافظة إصابة جديدة لسيدة من العبد، طبقا لتصرحات الدكتور على محمد حسن مدير الإدارة الصحية .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، أنه سبق الاشتباه في عدد 39 حالة على مستوي المحافظة، وتم سحب العينات اللازمة، وثبت سلبية 33 حالة وإيجابية 6 حالات أخرى.

وفى القليوبية، أعلنت مستشفي قها للعزل ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس منذ بدء الجائحة إلى 249 شخصا، فيما تفقد المحافظ عبدالحميد الهجان مستشفي بنها للتأمين الصحي، للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية ومدى توافر الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين.

وفى مركز طوخ، قامت الاجهزة التنفيذيه بفض سوق «الخميس» الاسبوعى في حملة قادها سمير عمر نائب رئيس مركز ومدينة طوخ بالتنسيق مع العميد فوزى عبدربه مامور مركز شرطة طوخ وقسم الاشغالات بمجلس المدينة.

وفى بني سويف، نجح الفريق الطبي بمستشفى ناصر العام في إجراء أول عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بالفيروس، فيما قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن حالة الأم والمولود بحالة جيدة ويخضعان للمتابعة المستمرة من قبل الفريق الطبي بالمستشفى.

وكشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عن تعافي ٦ حالات جديدة بعزل مدينة بني سويف الجامعية ليصل اجمالي عدد المتعافين إلى ١١٤ حالةوخروجهما منذ تشغيلها ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.

وفى الاسكندرية، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير عام مستشفى العجمى للعزل تعافى 29 حالة جديدة من المصابين ليصل اجمالى حالات الشفاء التام 195 حالة.

وأوضحت السيد لـ«المصرى اليوم» أنه تم تحويل 14 حالة إلى التعايش المنزلى أو الحجر المنزلى لتعافيهم واستكمال العلاجات البسيطة في المنزل.

وقالت أن عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبى قير وصل إلى 454 حالة.

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وفى المنيا، أعلنت مديرية الصحة، اكتشاف 39 مصابا جديدا بمدن وقري المحافظة، وتحويلهم ألي مستشفيات الحجر الصحي وإقرار البعض بالعلاج المنزلي.

وأعلن فريق الحجر الصحي بمستشفي ملوي، تعافي 14 مصابين وخروجهم وعودتهم لمنازلهم. واستمرار علاج 120 مصابا داخل أقسام العزل والرعاية .

وفى البحيرة، غادر الفوج الرابع بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحي بعد ظهور نتائج المسحات المأخوذة من الأطباء وطاقم التمريض والأطقم المعاونة، فيما اعلن المستشفى سلبية مسحات جميع الطاقم الطبى للفوج الرابع والأطقم المعاونة وعددهم 189.

ومن جانبها، تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، 5 مستشفيات مخصصة للعزل في نطاق المحافظة، وزارت، مستشفيات الصدر والحميات والمعهد الطبى القومى بدمنهور.

وفى الغربية، أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية وتوصيلها لحالات العزل المنزلي والمخالطين للحالات المصابة، من خلال الفرق الطبية بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية، بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وفى الشرقية، أعلن الدكتور هشام شوقي وكيل وزارة الصحة، خروج 11 حالة ثبت شفائهم بعد إصابتهم بالفيروس وتم خروج 6 حالات من مستشفي العزل بفاقوس، وحالتين من مستشفي الصدر، وحالتين من مستشفي حميات فاقوس، وتم خروج حالة أخرى من مستشفي العزل بالزقازيق، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 147 حالة بالمحافظة حتي الآن.

وفي دمياط، تفقدت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل مستشفتى الحميات والصدر لمتابعة إجراءات التعامل مع أزمة الفيروس والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية المحافظ وأشادت بدور الفرق الطبية في استراتيجية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها.