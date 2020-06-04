شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: تعقيم المصالح الحكومية وشوارع وميادين 8 مراكز خلال «الحظر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الوحدات المحلية في 8 مراكز إدارية بالمحافظة قامت برش وتعقيم الشوارع والميادين خلال ساعات حظر التجوال في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وأشار «آمنة» في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أن عملية التطهير في الـ8 مراكز شملت أماكن صرف المعاشات والمصالح الحكومية والإدارات الصحية.
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