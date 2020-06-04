شكرا لقرائتكم خبر عن فضّ «سوق الخميس» بطوخ لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الأجهزة التنفيذية بمدينه طوخ بمحافظة القليوبية، الخميس، بفض «سوق الخميس» الأسبوعي. قاد سمير عمر، نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، حملة لفض السوق بالتنسيق مع العميد فوزى عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، وقسم الإشغالات بمجلس المدينة، حيث تم إزالة الإشغالات بالمنطقة، وفض تجمعات المواطنين والبائعين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 28,615

تعافي 7,350

وفيات 1,088

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فضّ «سوق الخميس» بطوخ لمواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.