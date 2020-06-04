شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: شمال سيناء أقل المحافظات تأثرا بجائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن محافظة شمال سيناء تعد من أقل المحافظات تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى تم الاشتباه في عدد 40 حالة بفيروس كورنا المستجد، وتم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأضاف المحافظ أنه وردت نتائج العينات والتي تفيد سلبية 34 حالة وإيجابية 6 حالات أخرى من بينها شفاء حالتين وحجز حالة بمستشفى العريش العام وحالة أخرى بمستشفى بئر العبدالمركزي وحالة بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، إلى جانب حجز حالة منزليًا.

ولفت المحافظ إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفى حتى 3 أشهر قادمة، بجانب توافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات ومستلزمات غسيل الأيدي وأدوات التعقيم في مختلف المستشفيات بكميات تكفى لمدة شهر.

وأعلن شوشة عن تخصيص مستشفى بئر العبدكمستشفي إحالة وعزل، إلى جانب تخصيص 3 أقسام عزل بمستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزي ونخل المركزي بطاقة 126 سريرًا، و73 سريرا للعناية المركزة، و50 جهاز تنفس صناعي.

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