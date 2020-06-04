شكرا لقرائتكم خبر عن متعافية من كورونا تشكو «وصمة العار» وتتهم شركة المياه بإنهاء خدمتها.. ومسؤول يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سيدة تدعى رباب محمد عبدالله، أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد بشارع سيدي حبيب بالمنيا، الذي رفع عنه الحجر الصحي مؤخرًا، والتي فقدت والدها متأثراً بإصابته بالفيروس، إنها فوجئت بإنهاء خدمتها في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، رغم تعافيها من الإصابة بالفيروس بعد العلاج بمستشفى أسيوط، وقضاء 14 يومًا في العزل المنزلي كإجراء احترازي.

وسردت السيدة في منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس، تفاصيل أزمتها مع شركة المياه، الذي تفاعل معه آلاف من رواد موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «مرض… ضغط نفسى… فقدان أب… أسرة مفرقة.. إنهاء خدمة عامة… كورونا بقيت مش مرض بس بقيت وصمة عار عمرك كله بتخلى الناس تستعر منك وتبعد عنك في كل مكان في شارع وشغل وحتى أقرب الناس ليك…. بعد ما خرجت من المستشفى وقضيت 14 يومًا في البيت وكنت هرجع شغلى النهارده بلغونى إنهم أنهولي الخدمة بتاعتى في شركة المياه وممنوعة من دخول الشركة.. أي انسانية اللى بتقول كده.. أي قانون خدمة عامة بيقول إن ليهم الحق ينهولى الخدمة بحجة الاستغناء.. ومفيش شغل من وقت ما دخلت المستشفى ومن غير ما أعرف السبب.. طب كنتوا سيبتونى لحد ما أقدر اتحمل الصدمة دى كمان ومش عاوزة مرتب ولا أي حاجة منكم»، بحسب زعمها.

وتابعت: «هو ده رد الجميل لوالدى وخدمته للشركة على مدار حياته هو ده الاحترام اللى بيقدم للمتعافين من كورونا.. ايه الجريمة اللى انا عملتها.. ايه ذنبى!!»، مضيفة: «مش هقول غير حسبى الله ونعم الوكيل وهشوف فيكم يوم وحقى مش هسكت عليه لحد ما يتردلى»، حسب قولها.

من جانبه، قال ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه «بشأن شكوى رباب محمد المكلفة بأداء الخدمة العامة بشركة مياه المنيا، إنه جاء تنفيذا لقرار معالي رئيس الوزراء بتخفيض العمالة، وأخذ الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات حفاظا على سلامه العاملين لمنع انتشار العدوى».

وأضاف «الشهاوي» أن «السيدة رباب، كانت ضمن الأعداد التي تم تخفيض العمالة بمركز التدريب بالشركة، الذي أصبح يطبق نظام التدريب عن بُعد، وهؤلاء المكلفين بالخدمة العامة بالشركة لا زلوا يتقاضوا المكافآت المقررة لهم طبقا للقوانين، ولم يتم الاستغناء عنهم إلا بعد انتهاء مدة التكليف».

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