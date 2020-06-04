شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوضح التراخيص المستثناة من قرار وقف البناء 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية، من قرار وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على الكتاب الدوري رقم 145 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف تراخيص المباني الجديدة والتعليات للمواطنين لمدة ستة أشهر على المباني السكنية القائمة للمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحة والحكومية والقومية والفندقية وما شابه ذلك، مع عدم السماح بإصدار التراخيص الخاصة بالبناء والهدم للمواطنين إلا بعد العرض الشخصي على المحافظ من خلال رؤساء الأحياء كلا في نطاقه.

كما شدد المحافظ بعدم إصدار تراخيص بناء وهدم بمناطق سهل الطينة والجنوب مع استمرار حملات ازالة التعديات والإشغالات والمخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الاجهزة التنفيذية بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد.