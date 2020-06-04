شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: شراء 3.3 مليون طن من القمح المحلى منذ بداية الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التموين، اليوم الخميس، أنه تم شراء 3.3 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي.

وكان قد كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، وذلك في إطار دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.