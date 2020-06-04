شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خسوف شبه ظل القمر غدا × 14 معلومة..يمكن رؤيته في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكرة الأرضية على موعد يوم غد الجمعة 5 يونيه، مع ثانى ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف في عام 2020، حيث يحدث خسوف للقمر من نوع شبه الظل. وينشر ”الخليج 365” لقرائه فى معلومات مبسطة تفاصيل الخسوف وكيفية متابعته وما هى البلاد التى ستراه وتوقيته، كما يلى:- 1 - الكرة الأرضية تترقب يوم الجمعة المقبل 5 يونيه ظاهرة خسوف القمر. 2 - هذا الخسوف يعتبر ثاني ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020م ويكون من نوع شبه الظل. 3 - خلال الخسوف شبه الظل لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض "الظل". 4 - يعبر القمر من خلال الجزء الخارجي الخافت " شبه الظل " لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل. 5 - هذا الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة. 6 - يُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية. Advertisements 7 - يرى في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف. 8 - يرى فى قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا. 9 - يرى فى قارة أستراليا، و قارة أفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية. 10 - يرى أيضا غرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية. 11 - تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريباً. 12 - تكون بداية الخسوف في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة تقريباً وتكون نهايته في الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريباً. 13 - فى ذروة الخسوف يحجب فيها ظل الأرض57% تقريباً من منطقة شبه الظل. 14 - يتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة تقريباً بتوقيت القاهرة المحلى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن خسوف شبه ظل القمر غدا × 14 معلومة..يمكن رؤيته في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.