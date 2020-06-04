شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام القومى لرعاية الشهداء والمصابين لليوم السابع: أتمنى من الله التوفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام الجديد للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" فى أول تصريحات له عقب قرار تعيينه، أنه استلم مهام عمله رسميا بالمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين من صباح اليوم الخميس حيث ذهب لمقر المجلس لمتابعة مهام عمله الجديد.

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وأكد الخطيب أن خدمة ورعاية أسر الشهداء والمصابين وتوفير كافة الرعاية العلاجية والاجتماعية والمالية فى مقدمة الملفات ذات الأولوية، متمنيا من الله أن يوفقه فى مهام عمله الجديد .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرارا بتعيين اللواء أشرف الخطيب، أمينا عاما للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين لمدة عام، وكان اللواء أشرف الخطيب يشغل منصب مساعد الأمين العام لشئون الأمن بمجلس الوزراء.