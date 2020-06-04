أنشطة سكنية وتجارية.. رئيس الوزراء يستعرض مخطط إنشاء مدينة سكنية بالعامرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة موقف عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعرض اللواء أحمد العزازي، مخطط إنشاء مدينة سكنية بالعامرية، بها أنشطة سكنية، وتجارية وصناعية، وتتضمن مشروعات إسكان مختلفة، منها بشاير الخير، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاستثماري.

وشمل العرض دراسة محاور و طرق غرب الإسكندرية وطرق الوصول لأرض المشروع ومقترحات التطوير للطرق القائمة والطرق المقترحة، وموقف تخطيط الأرض، وتقسيماتها واستخداماتها.

وأوضح اللواء العزازي، أن المشروع يقوم على أن يكون إلى جانب كل منطقة سكنية، منطقة حرفية وصناعية، وأخرى تجارية وإدارية، إلى جانب موقف للنقل العام، وميناء للنقل البري لخدمة المناطق الحرفية والصناعية.

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كما عرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الرؤية الشاملة حول مشروع تطوير منطقة حدائق المنتزه، التي تحتل موقعاً شديد التفرد على البحر، وتعدُ أحد أبرز كنوز مدينة الإسكندرية على ساحل المتوسط، بطول ساحل يصل لنحو 30 كم، وهي أيقونة هامة للتواصل مع مدن حوض البحر المتوسط.

وتم بحث الفرص الواعدة التي تتميز بها حدائق المنتزه، وخاصة الروائع العمرانية، كقصر المنتزه، وشاطئ المنتزه الرملي المميز، وكذا مناقشة المعوقات للعمل على تذليلها.

وعرض اللواء أحمد العزازي، دراسة شاملة حول رؤية تطوير حدائق المنتزه لإحياء كنوز الساحل المصري، من خلال توفير متنزه لجميع فئات المجتمع، حديث ويلبي متطلبات الرواد المحليين والدوليين، من الأعمال والترفيه، للاطفال والعائلات، والحفاظ على ما تبقى من مساحات خضراء والعناية بها، لتكون متنفساً لسكان مدينة الإسكندرية.

كما استعرض الاجتماع موقف عدد من المناطق السكنية غير المخططة، بمحافظة الاسكندرية، وجهود تطويرها.