محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تصوير- أحمد جمعة:
يواصل فندق كونراد القاهرة، عمليات التعقيم والتطهير المستمرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادا لاستقبال النزلاء عقب منحه رخصة السلامة للتشغيل من قبل وزارة السياحة والآثار.
أعلنت وزارة السياحة والآثار أن أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، حتى الآن وصلت إلى 99 فندقًا.
ويأتي ذلك بعد استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادًا لاستقبال النزلاء.. "كونراد القاهرة" يواصل أعمال التعقيم والتطهير ضد كورونا "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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