بـ905 ملايين جنيه.. 6 معلومات عن مشروع وصلة 54 لربط الإسكندرية بالطريق الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: نشرت وزارة النقل، مجموعة صور لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 "كوبري 54". وينشر الخليج 365، أبرز معلومات عن الوصلة بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54. - يبلغ طوله 2.30 كم وعرضه 17.6 متر. - يساهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبرى الساحلي الدولي. Advertisements - يخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس. - يقضي على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة. - تكلفته الإجمالية 905 ملايين جنيه. - تنفذه شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

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