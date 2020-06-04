تأجيل إعادة محاكمة متهم في "المقاومة الشعبية" لـ8 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمه الجنايات، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة شخص متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية"، لجلسة 8 يوليو لحضور محامي مع المتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.