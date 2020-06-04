النيابة تعرض نقاشا قتل صديقه على الطب النفسي.. والمتهم: "عملي سحر وبوظ حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صديقه وإلقائه من الطابق الثالث عقب مشاجرة بينهما.

وطلبت النيابة عرض المتهم على الطبيب النفسي؛ لبيان حالته وعما إذا كان يعاني من مرض نفسي من عدمه وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من الأهالي بسقوط جثة شاب من شرفة إحدى الشقق السكنية بمنطقة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

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وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "س. ا" سائق توك توك مقتول وملقى من العقار غارقا في دمائه.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "ر" يعمل نقاش ويعاني من مرض نفسي، وبمواجهة المتهم بالواقعة أكد أنه يعمل نقاش وتعطل عن العمل وأصبح عاجزا على الانفاق على أسرته وبسبب الخلافات الأسرية تركت زوجته المسكن واصطحبت طفلتها وتركت طفليها بصحبته.

وكشفت التحريات أن المجني عليه صديقه سائق توك توك توجه لزيارته وتوصيل طعام له ولطفليه وأثناء تواجده وقعت بينهما مشادة كلامية اتهم خلالها النقاش صديقه سائق التوك توك بعمل سحر له مردد "بتعمل لي سحر عشان تبوظ حياتي" لينفي المجني عليه كلام صديقه الذي لم يقتنع بذلك وبناء عليه تشاجر معه وقام المتهم بكتم أنفاس صديقه، وخنقه مستغلا إصابته بإعاقة في قدمه " بتر بقدمه " وقتله خنقا بقطعة قماش على وجهه ورقبته، ووضع قطعة قماش على فمه، ثم مثل بجثته بوضع عصا خشبية بأماكن حساسة بجسده، وعقب ذلك ألقى الجثة من النافذة وفر هاربا وتمكنت أجهزة الأمن ضبطه.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسه.