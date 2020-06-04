تأجيل طعن "العتال" على لائحة الزمالك لـ26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدئرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية والتي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018، لجلسة 26 يوليو المقبل.

واختصم هاني العتال، في دعواه التي حملت 48911 لسنة 73 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس الزمالك.

وطالب العتال في دعواه، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1يونيو 2019 لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي واعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

كما طالب نائب رئيس الزمالك في دعواه بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 11 لسنة 2017 والمؤرخ في 1 يونيو 2019 إلغاء مجرد لصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن غير مختص بإصداره.